Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Томский тренер назвал отстранение РФ от международных соревнований ударом для страны

Томский тренер назвал отстранение РФ от международных соревнований ударом для страны

 Сбербанк хочет создать агрегатор для автострахования

Сбербанк хочет создать агрегатор для автострахования

Рада предложила продлить закон об особом статусе Донбасса еще на год

Рада предложила продлить закон об особом статусе Донбасса еще на год

 Зеленский утвердил украинский госбюджет на 2020 год

Зеленский утвердил украинский госбюджет на 2020 год
Кремль прокомментировал встречу Лаврова и Трампа

Кремль прокомментировал встречу Лаврова и Трампа

 Дамаск намерен вернуть контроль над захваченной США территорией Сирии

Дамаск намерен вернуть контроль над захваченной США территорией Сирии

Томский тренер назвал отстранение РФ от международных соревнований ударом для страны

Томский тренер назвал отстранение РФ от международных соревнований ударом для страны

 Сбербанк хочет создать агрегатор для автострахования

Сбербанк хочет создать агрегатор для автострахования

Рада предложила продлить закон об особом статусе Донбасса еще на год

Рада предложила продлить закон об особом статусе Донбасса еще на год

 Зеленский утвердил украинский госбюджет на 2020 год

Зеленский утвердил украинский госбюджет на 2020 год
Кремль прокомментировал встречу Лаврова и Трампа

Кремль прокомментировал встречу Лаврова и Трампа

 Дамаск намерен вернуть контроль над захваченной США территорией Сирии

Дамаск намерен вернуть контроль над захваченной США территорией Сирии

14:40   11 Декабря 2019
Россия

Доходы россиян защитят от кредиторов

Доходы россиян защитят от кредиторов

Минэкономразвития РФ предлагает защитить от кредиторов доходы россиян с низкими зарплатами. «Защищенный» уровень установят в размере прожиточного минимума. Для пенсионеров — в размере прожиточного минимума пенсионеров.

Ранее СМИ писали, что российское правительство рассмотрит два законопроекта, которые устанавливают «защищенный» уровень доходов, который должен оставаться у человека после взыскания всех долгов. Будет запрещено трогать страховые пенсии россиян, а при взыскании долгов с зарплаты должен всегда оставаться прожиточный минимум.

В перечень таких доходов могут попасть страховая пенсия по старости или инвалидности, накопительная пенсия, пенсии по обеспечению военнослужащих и правоохранителей, либо пособия по временной нетрудоспособности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#минэкономразвития #прожиточный минимум #кредиторы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...