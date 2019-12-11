Доходы россиян защитят от кредиторов

Минэкономразвития РФ предлагает защитить от кредиторов доходы россиян с низкими зарплатами. «Защищенный» уровень установят в размере прожиточного минимума. Для пенсионеров — в размере прожиточного минимума пенсионеров.

Ранее СМИ писали, что российское правительство рассмотрит два законопроекта, которые устанавливают «защищенный» уровень доходов, который должен оставаться у человека после взыскания всех долгов. Будет запрещено трогать страховые пенсии россиян, а при взыскании долгов с зарплаты должен всегда оставаться прожиточный минимум.

В перечень таких доходов могут попасть страховая пенсия по старости или инвалидности, накопительная пенсия, пенсии по обеспечению военнослужащих и правоохранителей, либо пособия по временной нетрудоспособности.