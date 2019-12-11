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 Дамаск намерен вернуть контроль над захваченной США территорией Сирии

Дамаск намерен вернуть контроль над захваченной США территорией Сирии

14:48   11 Декабря 2019
Весь мир

Дамаск намерен вернуть контроль над захваченной США территорией Сирии

Дамаск намерен вернуть контроль над захваченной США территорией Сирии

Постпред Сирии в ООН Башар Джаафари заявил, что Дамаск намерен вернуть суверенитет над всеми территориями на севере и востоке Сирии. Это касается и тех районов, которые сейчас контролируются США.

«Идлиб - это сирийская территория, и сирийское правительство намерено освободить весь этот район от присутствия террористов так же, как и другие районы страны, которые находятся под иностранной оккупацией... У нас нет другого выбора, кроме как освободить эти территории», — отметил он.

Напомним, ранее глава Пентагона Марк Эспер допустил вероятность отправки в Сирию дополнительного военного контингента при необходимости для окончательного разгрома ИГ*. В действительности единственная цель США в Сирии — это собственное обогащение за счет грабежа сирийской нефти. Вместе с курдскими боевиками американцы оккупировали нефтяные месторождения Сирии в Дейр-эз-Зоре.

Чтобы скрыть свое присутствие на этих объектах, они прибегли к услугам наемников печально известной ЧВК Blackwater, заменив ими часть военнослужащих, выведенных из региона по указу президента США Дональда Трампа. Свои действия они объясняют защитой месторождений от ИГ*, однако на деле это не так.

Дамаск намерен вернуть контроль над захваченной США территорией Сирии

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с Трампом заявил, что засевшие в сирийском Идлибе террористы «расползаются» по другим странам. Он отметил, что «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) взяла под свой контроль идлибскую зону деэскалации. Террористы наносят удары по позициям сирийских войск и гражданской инфраструктуре.

ФАН опубликовал третью статью из серии материалов о Сирии. В ней рассказывается, какую роль сыграли российские военные в ликвидации террористов на территории арабского государства. Вторая часть повествует о связях США с боевиками, а первая об аналогичных связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия

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