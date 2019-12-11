СМИ США уже не знают, как отрицать очевидные преступления Вашингтона в Сирии

Есть издания, которые иногда публикуют вполне честные вещи о Сирии, но тут тоже не нужно сильно обольщаться, поскольку делается это, чтобы потопить американского лидера Дональда Трампа, ведь в США идет своя борьба. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, почти вся американская пресса уже фактически не скрывает незаконности шагов Вашингтона в САР. Одни СМИ делают это в рамках внутренней борьбы против Трампа, а другие не знают, как отрицать очевидное, когда речь идет о событиях в Сирии.

«Это внутреннее соперничество в США отражается и на их сирийской политике: президент приказывал вывести силы, но этого так и не было сделано. Там действуют свои промышленно-финансовые группы влияния», — добавил эксперт.

Однако сейчас Вашингтону выгодно сохранить американское присутствие в нефтеносных районах Сирии, ведь именно ради нефти войска США ушли туда из северных регионов САР, где им уже фактически стало нечего разворовывать, продолжил Александр Перенджиев.

«Нужно добиваться того, чтобы американцы полностью уходили из Сирии, только тогда будет восстановлен мир в стране», — резюмировал эксперт.

Ранее ФАН опубликовал третью статью из серии материалов о Сирии. В ней рассказывается, какую роль сыграли русские в ликвидации террористов на территории САР. Вторая часть повествует о связях Вашингтона с террористами, а первая об аналогичных связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский.