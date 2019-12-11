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 Дамаск намерен вернуть контроль над захваченной США территорией Сирии

Дамаск намерен вернуть контроль над захваченной США территорией Сирии

14:22   11 Декабря 2019
Весь мир

Бойцы САА развернули конвой США у аэропорта Камышлы в Сирии

Бойцы САА развернули конвой США у аэропорта Камышлы в Сирии

Военный конвой США не смог пересечь контрольно-пропускной пункт Сирийской арабской армии в области аэропорта Камышлы, сообщило издание North press Agency в Twitter 11 декабря.

Отмечается, что американцы направлялись в сторону российской базы, которая расположена в этом районе.

Ранее «Федеральное агентство новостей» представило серию публикаций по Сирии. Так, первый и второй материалы — «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ»* и «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству»* — рассказывают о сотрудничестве террористов с корреспондентом «Новой газеты» Денисом Коротковым и американцами. О жизни и подвигах россиян в арабской республике можно узнать из третьей публикации — «Как русские заставили ИГИЛ* бояться».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#сша #сирия #саа #военный конвой #камышлы

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