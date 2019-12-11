Военный конвой США не смог пересечь контрольно-пропускной пункт Сирийской арабской армии в области аэропорта Камышлы, сообщило издание North press Agency в Twitter 11 декабря.

Отмечается, что американцы направлялись в сторону российской базы, которая расположена в этом районе.

BREAKING Our reporter: A Syrian government forces checkpoint near Qamishli Airport prevented a U.S. military convoy of passing through entering The U.S. vehicles were en route towards the Russian base in the area. pic.twitter.com/h62Ps6zuvv — NORTH PRESS AGENCY - ENGLISH (@NPA_English) December 11, 2019

Ранее «Федеральное агентство новостей» представило серию публикаций по Сирии. Так, первый и второй материалы — «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ»* и «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству»* — рассказывают о сотрудничестве террористов с корреспондентом «Новой газеты» Денисом Коротковым и американцами. О жизни и подвигах россиян в арабской республике можно узнать из третьей публикации — «Как русские заставили ИГИЛ* бояться».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, запрещена на территории России.