Бойцы САА развернули конвой США у аэропорта Камышлы в Сирии

Военный конвой США не смог пересечь контрольно-пропускной пункт Сирийской арабской армии в области аэропорта Камышлы, сообщило издание North press Agency в Twitter 11 декабря.

Отмечается, что американцы направлялись в сторону российской базы, которая расположена в этом районе.

BREAKING Our reporter: A Syrian government forces checkpoint near Qamishli Airport prevented a U.S. military convoy of passing through entering The U.S. vehicles were en route towards the Russian base in the area. pic.twitter.com/h62Ps6zuvv