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Кремль прокомментировал встречу Лаврова и Трампа

Кремль прокомментировал встречу Лаврова и Трампа

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14:55   11 Декабря 2019
Весь мир

Кремль прокомментировал встречу Лаврова и Трампа

Кремль прокомментировал встречу Лаврова и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал оценку встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа.

«Сам факт, что российский министр был принят президентом США, — это важный момент. Другое дело, что, конечно, пока не приходится говорить о каких-то позитивных, скажем так, сдвигах в наших двусторонних отношениях, но такие контакты — они важны», — заявил Песков.

Встреча президента США с российским министром прошла в Вашингтоне 10 декабря и длилась 45 минут. Лавров также провел переговоры с госсекретарем Майклом Помпео.

По словам Лаврова, Трамп понимает выгоду от благоприятных отношений с Россией. Однако, не все в США разделяют эту точку зрения, пытаясь помешать нормализации отношений между двумя странами.

В своем аккаунте в Twitter Трамп также положительно оценил прошедшую встречу. Президент США выразил надежду на продолжение диалога.

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Автор: Роман Самойлов
#лавров #трамп

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