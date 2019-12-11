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14:05   11 Декабря 2019
Россия

Свердловская область стала восьмым регионом, где 31 декабря будет выходным

Свердловская область стала восьмым регионом, где 31 декабря будет выходным

Выходной 31 декабря ожидает жителей Свердловской области, следует из аккаунта регионального главы Евгения Куйвашева в социальных сетях.

Так, судьбу нерабочего дня решили через голосование в Instagram, в котором поучаствовали свыше 12 тысяч жителей области. 94 процента или 11,433 тысячи пользователей не захотели работать перед новогодней ночью. Против этой идеи высказались лишь шесть процентов или 682 человека.

«Мы совместно с вами приняли решение, и в ближайшие дни я подпишу распоряжение «О переносе выходного дня в 2019 году». За 31 декабря придется поработать в субботу 28 декабря. Надеюсь, все успеют подготовиться к празднику», — указано в публикации Куйвашева.

Свердловская область стала восьмым регионом, где 31 декабря будет нерабочим

Таким образом, Свердловская область стала восьмым регионом России, где 31 декабря будет нерабочим днем. В этом списке также находятся Томская, Кировская, Псковская и Ленинградская области, Республика Крым, Карачаево-Черкесия и Ставропольский край.

Напомним, что депутаты от ЛДПР в конце ноября подготовили законопроект, который делает 31 декабря выходным днем и при этом сохраняет общее число нерабочих праздничных дней. Однако проект отклонили и раскритиковали.

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Автор: Анна Манц
#свердловская область #куйвашев #выходной #31 декабря

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