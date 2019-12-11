Эксперимент по налогу для самозанятых введут еще в 19 регионах

Эксперимент по налогу для самозанятых введут еще в 19-и регионах со следующего года. Соответствующий закон одобрил в среду, 11 декабря, Совфед.

Новые регионы-участники — Петербург, Ленинградская, Воронежская, Нижегородская, Волгоградская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, НАО, ЯНАО, ХМАО — Югра и Башкирия.

Пока что налоговый режим для самозанятых действует в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Бизнесмены, у которых месячный доход более 200 тысяч рублей и нет наемных сотрудников, могут установить на смартфон приложение «Мой налог» и платить через него четыре процента с доходов при работе с физлицами или шесть процентов — с юрлицами.