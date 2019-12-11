Жители Калининграда разработают проект сквера первым переселенцам

Администрация Калининграда предложила жителям решить, каким сделать сквер, посвященный первым переселенцам в регион в 1945 году. Об этом сообщил представитель пресс-службы калининградской мэрии.

«Есть идея открыть сквер «Первым переселенцам Калининграда» летом 2020 года ко дню города», — добавили в администрации.

Жителям Калининграда предложили не только поучаствовать в разработке проекта, но и в дальнейшем создать рекреационную зону, которую предполагается обустроить с учетом тематики, посвященной тем, кто первым приехал на территорию после Великой Отечественной войны, чтобы поднять город из руин.

В декабре представители администрации обсудят с жителями, какой благоустроить улицы Фрунзе, Шевченко и Клиническую. Также пригласят профильных специалистов, которые расскажут об истории этого места, дадут дендрологическую справку — исследования состояния деревьев и кустарников, растущих на территории, и предложат возможные концепции обустройства сквера.