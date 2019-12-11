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14:10   11 Декабря 2019
Россия

Соболь утомила слушателей «Навальный LIVE» популизмом и однотипными мантрами

Соболь утомила слушателей «Навальный LIVE» популизмом и однотипными мантрами

Пользователи Сети нередко шутят над однообразными выступлениями юриста признанного иноагентом ФБК Любови Соболь. Активистка из раза в раз повторяет одни и те же фразы, а меняются только ее прически и наряды. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает Nation News.

Видео, где сравниваются передачи Любовь Соболь на YouTube, выложил Telegram-канал «Могучий сноб». Фрагменты роликов от 19 ноября и 3 декабря во многом повторяют друг друга. Юрист ФБК пользуется одинаковыми движениями, речевыми штампами, говорит в одном темпе и сопровождает идентичными движениями бровей, рук и плеч. 

Активистка регулярно употребляет в речи словосочетания «иностранное вмешательство», «попытки повлиять», агенты», «смотрите-смотрите», однако это еще мелочи. Соболь не стесняется повторять слово-в-слово целые куски текста, упорно транслируя написанные для нее тезисы. Вероятно, это делается для того, чтобы «вбить» их в головы слушателей. Либо она выполняет скромную роль «ширмы» и «говорящей головы». 

В редких случаях, когда Соболь хоть немного проявляет фантазию и не копирует сказанное ранее, она все равно допускает грубые ошибки. Так, в ходе обсуждения столичного бюджета в Мосгордуме, активистка беспочвенно обвинила депутатов в урезании дотаций на соцподдержку населения. Цифры, которые привела Соболь, оказались ошибочны. Однако юрист ФБК заявила, что парламент пытается закрыть ей рот из-за нежелания услышать правду. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #соболь

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