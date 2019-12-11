В Екатеринбурге произошел взрыв при тушении пожара на складе завода

В результате пожара на территории Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге произошел взрыв бочек с красками, сообщает пресс-служба МЧС. На данный момент возгорание локализовано на площади 800 квадратных метров.

В МЧС заявили, что загорелся ангар с готовой продукцией. В тушении задействованы 90 человек и 30 единиц спецтехники. Пожару присвоен повышенный номер сложности.

На складе хранилось около 90 тонн лакокрасочных материалов, заявил заместитель начальника ГУ МЧС по Свердловской области Валерий Казаков. Он также отметил, что газовых баллонов в здании не было, угроза взрыва газа отсутствует.

«Газовых баллонов в здании не было. Ближайшая газовая котельная находится в 250 метрах [от места ЧП], никакой угрозы не было», — сказал он.

При пожаре сотрудниками МЧС не было зарегистрировано превышения концентрации вредных веществ в воздухе. В ведомстве сообщают, что на месте происшествия работает передвижная лаборатория для измерения предельно допустимой концентрации вредных веществ.

ООО «Уральский завод лакокрасочных изделий» является одним из ведущих предприятий лакокрасочной промышленности в уральском регионе.