Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Томский тренер назвал отстранение РФ от международных соревнований ударом для страны

Томский тренер назвал отстранение РФ от международных соревнований ударом для страны

 Сбербанк хочет создать агрегатор для автострахования

Сбербанк хочет создать агрегатор для автострахования

Рада предложила продлить закон об особом статусе Донбасса еще на год

Рада предложила продлить закон об особом статусе Донбасса еще на год

 Зеленский утвердил украинский госбюджет на 2020 год

Зеленский утвердил украинский госбюджет на 2020 год
Кремль прокомментировал встречу Лаврова и Трампа

Кремль прокомментировал встречу Лаврова и Трампа

 Дамаск намерен вернуть контроль над захваченной США территорией Сирии

Дамаск намерен вернуть контроль над захваченной США территорией Сирии

Томский тренер назвал отстранение РФ от международных соревнований ударом для страны

Томский тренер назвал отстранение РФ от международных соревнований ударом для страны

 Сбербанк хочет создать агрегатор для автострахования

Сбербанк хочет создать агрегатор для автострахования

Рада предложила продлить закон об особом статусе Донбасса еще на год

Рада предложила продлить закон об особом статусе Донбасса еще на год

 Зеленский утвердил украинский госбюджет на 2020 год

Зеленский утвердил украинский госбюджет на 2020 год
Кремль прокомментировал встречу Лаврова и Трампа

Кремль прокомментировал встречу Лаврова и Трампа

 Дамаск намерен вернуть контроль над захваченной США территорией Сирии

Дамаск намерен вернуть контроль над захваченной США территорией Сирии

13:38   11 Декабря 2019
Весь мир

Спецпосланник ООН по Сирии посетит в 2020 году Москву

Спецпосланник ООН по Сирии посетит в 2020 году Москву

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен планирует в 2020 году посетить Москву, Анкару и Тегеран.

«Я надеюсь, что скоро смогу посетить Дамаск… я также провел хорошие переговоры с делегациями России, Ирана и Турции», — сказал он.

Также Педерсен планирует до конца года обсудить проведение новой встречи конституционного комитета САР.

Ранее спецпосланник ООН заявил, что работа по освобождению похищенных в Сирии граждан пока не дала серьезные результаты. Хотя спасены уже десятки тысяч людей. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#сирия #оон #педерсен

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...