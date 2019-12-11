Спецпосланник ООН по Сирии посетит в 2020 году Москву

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен планирует в 2020 году посетить Москву, Анкару и Тегеран.

«Я надеюсь, что скоро смогу посетить Дамаск… я также провел хорошие переговоры с делегациями России, Ирана и Турции», — сказал он.

Также Педерсен планирует до конца года обсудить проведение новой встречи конституционного комитета САР.

Ранее спецпосланник ООН заявил, что работа по освобождению похищенных в Сирии граждан пока не дала серьезные результаты. Хотя спасены уже десятки тысяч людей.