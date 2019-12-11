ФСБ не допустила подрыва администрации Мурманска

Сотрудники службы безопасности России задержали сторонника экстремистского «Правого сектора»*, который хотел устроить теракт у здания мурманской администрации, сообщили в ФСБ 11 декабря.

Отмечается, что операция состоялась накануне. Мужчину задержали около тайника, в котором хранилась самодельная бомба большой мощности. Последователем украинской организации оказался россиянин, против него возбудили уголовное дело о подготовке к теракту.

Ранее глава Национального антитеррористического комитета и директор ФСБ Александр Бортников указывал, что с начала года были ликвидированы 32 террориста, в числе которых девять главарей. Среди задержанных свыше 40 главарей, более 240 боевиков и порядка 600 пособников. Помимо этого сотрудники разоблачили почти 80 террористических ячеек.

* «Правый сектор» — основанная на Украине экстремистская организация, запрещена на территории России.