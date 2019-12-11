Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Путин не станет смотреть «Слугу народа», где в главной роли снялся Зеленский

Путин не станет смотреть «Слугу народа», где в главной роли снялся Зеленский

 Политика ЦБ изменила отношение россиян к кредитам на Новый год

Политика ЦБ изменила отношение россиян к кредитам на Новый год
Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы
Стратегически важную трассу Хасака — Алеппо вновь открыли для транспорта

Стратегически важную трассу Хасака — Алеппо вновь открыли для транспорта

 Эксперт назвал предсказуемым бегство террористов из Сирии в Ливию

Эксперт назвал предсказуемым бегство террористов из Сирии в Ливию
Путин не станет смотреть «Слугу народа», где в главной роли снялся Зеленский

Путин не станет смотреть «Слугу народа», где в главной роли снялся Зеленский

 Политика ЦБ изменила отношение россиян к кредитам на Новый год

Политика ЦБ изменила отношение россиян к кредитам на Новый год
Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы
Стратегически важную трассу Хасака — Алеппо вновь открыли для транспорта

Стратегически важную трассу Хасака — Алеппо вновь открыли для транспорта

 Эксперт назвал предсказуемым бегство террористов из Сирии в Ливию

Эксперт назвал предсказуемым бегство террористов из Сирии в Ливию
13:23   11 Декабря 2019
Россия

Путин не станет смотреть «Слугу народа», где в главной роли снялся Зеленский

Путин не станет смотреть «Слугу народа», где в главной роли снялся Зеленский

Президент РФ Владимир Путин не планирует смотреть сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

«Он [Путин. — ред.] не смотрит сериалы, поэтому я убеждён, что он не смотрел [«Слугу народа». — ред.], и убеждён, что смотреть не будет, ибо времени у него нет», — цитирует агентство слова официального представителя Кремля. 

Ранее сообщалось, что на российском телеканале ТНТ 11 декабря начнется показ сериала «Слуга народа». 

Экс-глава украинского МИД Павел Климкин в июле заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель посмотрела несколько эпизодов «Слуги народа». 

Украинский телесериал, режиссером которого является Алексей Кирющенко, рассказывает об учителе истории Василии Голобородько, у которого в один момент сдали нервы, и он гневно рассказывает о наболевшем коллеге. Ученик тайно снимает историка на телефон и выкладывает в интернет. Ролик набирает миллионы просмотров. Голобородько, которого играет Зеленский, становится популярным, заручается поддержкой народа и выдвигает свою кандидатуру на выборы президента Украины. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #украина #политика #общество #слуга народа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...