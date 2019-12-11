Путин не станет смотреть «Слугу народа», где в главной роли снялся Зеленский

Президент РФ Владимир Путин не планирует смотреть сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он [Путин. — ред.] не смотрит сериалы, поэтому я убеждён, что он не смотрел [«Слугу народа». — ред.], и убеждён, что смотреть не будет, ибо времени у него нет», — цитирует агентство слова официального представителя Кремля.

Ранее сообщалось, что на российском телеканале ТНТ 11 декабря начнется показ сериала «Слуга народа».

Экс-глава украинского МИД Павел Климкин в июле заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель посмотрела несколько эпизодов «Слуги народа».

Украинский телесериал, режиссером которого является Алексей Кирющенко, рассказывает об учителе истории Василии Голобородько, у которого в один момент сдали нервы, и он гневно рассказывает о наболевшем коллеге. Ученик тайно снимает историка на телефон и выкладывает в интернет. Ролик набирает миллионы просмотров. Голобородько, которого играет Зеленский, становится популярным, заручается поддержкой народа и выдвигает свою кандидатуру на выборы президента Украины.