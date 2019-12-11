Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Путин не станет смотреть «Слугу народа», где в главной роли снялся Зеленский

Путин не станет смотреть «Слугу народа», где в главной роли снялся Зеленский

 Политика ЦБ изменила отношение россиян к кредитам на Новый год

Политика ЦБ изменила отношение россиян к кредитам на Новый год
Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы
Стратегически важную трассу Хасака — Алеппо вновь открыли для транспорта

Стратегически важную трассу Хасака — Алеппо вновь открыли для транспорта

 Эксперт назвал предсказуемым бегство террористов из Сирии в Ливию

Эксперт назвал предсказуемым бегство террористов из Сирии в Ливию
Путин не станет смотреть «Слугу народа», где в главной роли снялся Зеленский

Путин не станет смотреть «Слугу народа», где в главной роли снялся Зеленский

 Политика ЦБ изменила отношение россиян к кредитам на Новый год

Политика ЦБ изменила отношение россиян к кредитам на Новый год
Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы
Стратегически важную трассу Хасака — Алеппо вновь открыли для транспорта

Стратегически важную трассу Хасака — Алеппо вновь открыли для транспорта

 Эксперт назвал предсказуемым бегство террористов из Сирии в Ливию

Эксперт назвал предсказуемым бегство террористов из Сирии в Ливию
13:21   11 Декабря 2019
Весь мир

Стратегически важную трассу Хасака — Алеппо вновь открыли для транспорта

Стратегически важную трассу Хасака — Алеппо вновь открыли для транспорта

Открытие шоссе «М-4» Алеппо-Хасака, которое граничит с зоной безопасности Турции, очень важно как для сирийского правительства, так и экономики северной части САР. Теперь у Дамаска есть трасса, по которой можно проехать через северную часть Сирии.

Российские и турецкие военные проконтролировали отвод войск от трассы М-4, определили места выставления турецких и сирийских постов контроля за магистралью. Ранее Анкара начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на северо-востоке САР против курдских бандформирований.

Цель — уничтожить террористическую угрозу на границе двух стран. Позже турецкий и российский лидеры подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из десяти пунктов. Согласно документу, РФ поможет вывести подразделения курдских отрядов на 30 километров от границы Сирии и Турции. Также стартовало совместное российско-турецкое патрулирование территорий.

ФАН опубликовал третью статью из серии материалов о Сирии. В ней рассказывается, какую роль сыграли российские военные в ликвидации террористов на территории арабского государства. Вторая часть повествует о связях США с боевиками, а первая об аналогичных связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #турция #м-4

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...