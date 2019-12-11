Стратегически важную трассу Хасака — Алеппо вновь открыли для транспорта

Открытие шоссе «М-4» Алеппо-Хасака, которое граничит с зоной безопасности Турции, очень важно как для сирийского правительства, так и экономики северной части САР. Теперь у Дамаска есть трасса, по которой можно проехать через северную часть Сирии.

Российские и турецкие военные проконтролировали отвод войск от трассы М-4, определили места выставления турецких и сирийских постов контроля за магистралью. Ранее Анкара начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на северо-востоке САР против курдских бандформирований.

Цель — уничтожить террористическую угрозу на границе двух стран. Позже турецкий и российский лидеры подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из десяти пунктов. Согласно документу, РФ поможет вывести подразделения курдских отрядов на 30 километров от границы Сирии и Турции. Также стартовало совместное российско-турецкое патрулирование территорий.

ФАН опубликовал третью статью из серии материалов о Сирии. В ней рассказывается, какую роль сыграли российские военные в ликвидации террористов на территории арабского государства. Вторая часть повествует о связях США с боевиками, а первая об аналогичных связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский.