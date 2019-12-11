МИД Китая сравнил Помпео с «голым королем» за критику политики Пекина

Министерство иностранных дел Китая сравнило госсекретаря США Майкла Помпео с персонажем сказки Андресена за его критику политики китайских властей в Синьцзяне. Помпео не имеет никакой компетенции обсуждать политику китайских властей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Она отметила, что госсекретарь США напоминает ей самовлюбленного персонажа сказки Ханса Кристиана Андерсена.

«Мне его заявления напоминают о [персонаже] из сказки Ханса Кристиана Андерсена «Новый наряд короля». Человек абсолютно без одежды считает сногсшибательным [свой наряд]. У США нет никакой компетенции обсуждать вопросы [защиты] прав человека и добродетели в Китае», — заявила Хуа Чуньин.

Власти КНР сделали большой шаг к решению проблемы бедности и обеспечению внутриполитической стабильности, отметила представитель МИД. В целом, за последние 70 лет Пекин добился больших успехов в этих вопросах. Чуньин выразила надежду, что американские власти смогут признать этот факт.

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео выступил с критикой «недемократических мер» центральных властей КНР. По его заявлению, действия Китая ущемляют гражданские и религиозные свободы малых меньшинств Синьцзян-Уйгурского автономного района. Вашингтон не раз подчеркивал, что Китай не думает об общечеловеческих ценностях, проводя свою политику в данном регионе.