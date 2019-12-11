Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Путин не станет смотреть «Слугу народа», где в главной роли снялся Зеленский

Путин не станет смотреть «Слугу народа», где в главной роли снялся Зеленский

 Политика ЦБ изменила отношение россиян к кредитам на Новый год

Политика ЦБ изменила отношение россиян к кредитам на Новый год
Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы
Стратегически важную трассу Хасака — Алеппо вновь открыли для транспорта

Стратегически важную трассу Хасака — Алеппо вновь открыли для транспорта

 Эксперт назвал предсказуемым бегство террористов из Сирии в Ливию

Эксперт назвал предсказуемым бегство террористов из Сирии в Ливию
Путин не станет смотреть «Слугу народа», где в главной роли снялся Зеленский

Путин не станет смотреть «Слугу народа», где в главной роли снялся Зеленский

 Политика ЦБ изменила отношение россиян к кредитам на Новый год

Политика ЦБ изменила отношение россиян к кредитам на Новый год
Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы
Стратегически важную трассу Хасака — Алеппо вновь открыли для транспорта

Стратегически важную трассу Хасака — Алеппо вновь открыли для транспорта

 Эксперт назвал предсказуемым бегство террористов из Сирии в Ливию

Эксперт назвал предсказуемым бегство террористов из Сирии в Ливию
13:02   11 Декабря 2019
Россия

Названы самые популярные запросы россиян в Google в 2019 году

Названы самые популярные запросы россиян в Google в 2019 году

Самыми частыми запросами в Google в 2019 году у россиян были на тему «Евровидения», 30-летия падения Берлинской стены и спортивных событий. Об этом сообщает в исследовании поисковика «Год в поиске».

По данным Google, традиционно россияне проявляют интерес к крупным международным кинопреммиям, спортивным турнирам или музыкальным конкурсам. В 2019 году пользователи пристально следили за «Евровидением», чемпионатом мира по хоккею и «Оскаром». 

Футбольный матч между РФ и Бельгией, а также бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Пуарье вызвали бурный интерес среди пользователей интернета. Кроме этого, россияне часто активно искали информацию о событиях в мире, будь то пожар в соборе Парижской Богомтери, выборы президента Украины, а также штурм «Зоны 51», где планировалось обнаружить инопланетян.

В исследовании также перечислены топ-10 самых быстрорастущих запросов в категории «Люди года». Среди них — Юлия Началова, Децл, Анастасия Заворотнюк, Владимир Зеленский, Алла Вербер, Егор Жуков, Сергей Доренко, Бари Алибасов, Иван Голунов и Павел Устинов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #google #общество #исследование

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...