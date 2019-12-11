Названы самые популярные запросы россиян в Google в 2019 году

Самыми частыми запросами в Google в 2019 году у россиян были на тему «Евровидения», 30-летия падения Берлинской стены и спортивных событий. Об этом сообщает в исследовании поисковика «Год в поиске».

По данным Google, традиционно россияне проявляют интерес к крупным международным кинопреммиям, спортивным турнирам или музыкальным конкурсам. В 2019 году пользователи пристально следили за «Евровидением», чемпионатом мира по хоккею и «Оскаром».

Футбольный матч между РФ и Бельгией, а также бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Пуарье вызвали бурный интерес среди пользователей интернета. Кроме этого, россияне часто активно искали информацию о событиях в мире, будь то пожар в соборе Парижской Богомтери, выборы президента Украины, а также штурм «Зоны 51», где планировалось обнаружить инопланетян.

В исследовании также перечислены топ-10 самых быстрорастущих запросов в категории «Люди года». Среди них — Юлия Началова, Децл, Анастасия Заворотнюк, Владимир Зеленский, Алла Вербер, Егор Жуков, Сергей Доренко, Бари Алибасов, Иван Голунов и Павел Устинов.