Эксперт назвал предсказуемым бегство террористов из Сирии в Ливию

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что террористы, ушедшие в подполье в сирийском Идлибе, начинают понемногу «расползаться» из своего исламистского анклава. В частности, они бегут в Ливию, пишет Федеральное агентство новостей.

По его словам, в Ливии было замечено много джихадистов, бежавших из Сирии. Но и Идлиб стал настоящим «рассадником терроризма», в то время как Турция по-прежнему не может размежевать действующие в регионе умеренные группировки и исламистов.

Замглавы Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что в рядах террористов воюют граждане разных стран.

«В Сирии за джихадистов сражаются не только и даже столько сами граждане этой страны. В этих группировках состоят представители десятков государств Азии, Европы и Африки. Время от времени эти наемники перемещаются по разным горячим точкам планеты», — считает эксперт.

Ликвидация радикального исламизма в Сирии завершается, а Идлиб скоро освободят, считает Шаповалов. Поэтому наемники решают покинуть арабскую страну и предлагают свои «услуги» другим террористическим группам.

«В этом смысле перемещение джихадистов в Ливию является вполне предсказуемым, поскольку там из-за усилий Запада создана благоприятнейшая почва для развития терроризма», — добавил эксперт.

Триполи находится во власти так называемого Правительства национального согласия Ливии. Оно подконтрольно Западу и связано с террористическими группировками ИГ*, «Аль-Каида»*. Ливийская национальная армия проводит антитеррористическую операцию с целью освободить столицу страны от боевиков ПНС Ливии.

ФАН на днях опубликовал третью статью из серии материалов о Сирии. В ней рассказывается, какую роль сыграли российские военные в ликвидации ИГ* на территории арабского государства.

Вторая часть повествует о связях Вашингтона с террористами. Журналисты выяснили, что американцы отправляют боевикам вооружение и военных советников, получая взамен доступ к нефтяным полям на северо-востоке САР.

На первом этапе ФАН сообщил, что с террористами в Сирии связан журналист «Новой газеты» Денис Коротков.

*Террористическая организация, запрещена в РФ