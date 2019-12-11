Петербург забронирует землю для строительства кольцевой линии метро

Специалисты разработают планировку для будущих участков подземки к середине 2021 года. Соответствующие документы по градостроительству и архитектуре были опубликованы в среду, 11 декабря, на сайте Смольного.

Сообщается о двух участках кольцевой линии метро. Один из них проходит от «Большого проспекта — 2» до «Лесной-2». Что касается второго, он пройдет от станции «Обводный канал — 2» до «Полюстровского проспекта — 1».

Проекты планировки территории нужны для будущего проектирования и строительства станций. Петербург таким образом зарезервирует землю для подземки. Ранее сообщалось, что через два года планируется начать проектирование первого участка кольцевой линии.

Известно, что специалисты разработают проект планировки территории для нового участка Фрунзеско-Приморской линии метро, начинающейся от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта». Документы по проекту будут готовы к середине 2021 года.