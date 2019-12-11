Эксперта не удивило усиление ПНС Ливии террористами из Сирии

После свержения Муаммара Каддафи структура Ливии активно усиливалась боевиками, которые участвовали в агрессии Североатлантического альянса и поддерживали ряд арабских структур. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

По его словам, боевики из Идлиба сражаются на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. По этому же каналу поставляли оружие, которое перевозили в САР по призывам проповедников террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемого запрещенной в РФ террористической организацией «Джебхат ан-Нусра», а также по линии турецких спецслужб, для поддержки ПНС Ливии.

«Естественно, что вокруг ПНС сложился такой своеобразный конгломерат из государственных структур внешних игроков и вот этой публики, которая в том числе приехала сюда из Идлиба, то есть, которая выступает, по сути, донором для таких отрядов боевиков, которые действуют как на территории ПНС, так и в тылу Хафтара», — считает эксперт.

Борис Рожин не исключил, что они все действуют в интересах ПНС Ливии. Сейчас в Триполи находится Правительство национального согласия Ливии, которое контролируют западные страны и международные террористические группировками «Исламское государство» и «Аль-Каида» (запрещены в РФ).

В частности, членов вооруженной группировки, которые официально входят в состав МВД ПНС, внесли в санкционные списки ОАЭ, Бахрейна и Египта за связи с террористами террористической организации «Джебхат-ан-Нусры» (запрещена в РФ) в Сирии. В апреле 2019 года командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар заявлял, что в стране начался новый этап антитеррористической операции «Аль-Карама», которая поможет освободить Триполи от незаконных вооруженных формирований ПНС.

Ранее ФАН обнародовал третью статью из серии материалов о Сирии. В ней рассказывается, какую роль сыграли русские в ликвидации террористов на территории САР. Вторая часть повествует о связях США с террористами, а первая об аналогичных связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский.