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 Эксперт назвал предсказуемым бегство террористов из Сирии в Ливию

Эксперт назвал предсказуемым бегство террористов из Сирии в Ливию
13:06   11 Декабря 2019
Весь мир

Эксперта не удивило усиление ПНС Ливии террористами из Сирии

Эксперта не удивило усиление ПНС Ливии террористами из Сирии

После свержения Муаммара Каддафи структура Ливии активно усиливалась боевиками, которые участвовали в агрессии Североатлантического альянса и поддерживали ряд арабских структур. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

По его словам, боевики из Идлиба сражаются на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. По этому же каналу поставляли оружие, которое перевозили в САР по призывам проповедников террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемого запрещенной в РФ террористической организацией «Джебхат ан-Нусра», а также по линии турецких спецслужб, для поддержки ПНС Ливии.

«Естественно, что вокруг ПНС сложился такой своеобразный конгломерат из государственных структур внешних игроков и вот этой публики, которая в том числе приехала сюда из Идлиба, то есть, которая выступает, по сути, донором для таких отрядов боевиков, которые действуют как на территории ПНС, так и в тылу Хафтара», — считает эксперт.

Эксперта не удивило усиление ПНС Ливии террористами из Сирии

Борис Рожин не исключил, что они все действуют в интересах ПНС Ливии. Сейчас в Триполи находится Правительство национального согласия Ливии, которое контролируют западные страны и международные террористические группировками «Исламское государство» и «Аль-Каида» (запрещены в РФ).

В частности, членов вооруженной группировки, которые официально входят в состав МВД ПНС, внесли в санкционные списки ОАЭ, Бахрейна и Египта за связи с террористами террористической организации «Джебхат-ан-Нусры» (запрещена в РФ) в Сирии. В апреле 2019 года командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар заявлял, что в стране начался новый этап антитеррористической операции «Аль-Карама», которая поможет освободить Триполи от незаконных вооруженных формирований ПНС.

Ранее ФАН обнародовал третью статью из серии материалов о Сирии. В ней рассказывается, какую роль сыграли русские в ликвидации террористов на территории САР. Вторая часть повествует о связях США с террористами, а первая об аналогичных связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ливия #африка #общество #весь мир

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