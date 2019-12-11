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12:42   11 Декабря 2019
Весь мир

Террористы ПНС Ливии подготовили аэропорт «Митига» для приема военной техники Турции

Террористы ПНС Ливии подготовили аэропорт «Митига» для приема военной техники Турции

Ливийская национальная армия располагает данными, подтверждающими подготовку боевиками так называемого ПНС Ливии аэропорта «Митига» к приему военного транспорта Турции. Об этом заявил официальный представитель ЛНА Ахмед Аль-Месмари в беседе с «Аль-Арабия».

По его словам, Анкара перестала скрывать поддержку террористов Правительства национального согласия Ливии. Вместе с тем, антитеррористическая операция ЛНА носит не локальный, а региональный характер, заявил Аль-Месмари.

Напомним, что ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил о готовности оказать военную поддержку связанному с террористами ПНС, если об этом попросит его глава Файез Саррадж.

«Что касается отправки солдат… если ПНС Ливии обратится к нам с такой просьбой, мы можем отправить туда своих военных, особенно после заключения соглашения о военной безопасности», — заявлял он.

Террористы ПНС Ливии подготовили аэропорт «Митига» для приема военной техники Турции

Лига арабских государств выступила против «турецкого вторжения» в Ливию, так как не хочет возвращаться к Османской империи. Кроме этого, в ЛАГ уверены, что соглашение Анкары и ПНС позволяет террористам погрузить африканскую страну в хаос.

Ливия с 2011 года находится в расколотом состоянии. Западными территориями, в том числе столицей Триполи, управляет так называемое Правительство национального согласия, состоящее из выходцев «Аль-Каиды»*, «Братьев-мусульман»* и «Исламского государства»* (запрещены в РФ). Власть этих бандитов признают только 12 стран, состоящих в ООН.

Террористы ПНС Ливии подготовили аэропорт «Митига» для приема военной техники Турции

Аэропорт «Митига» находится под контролем членов группировки RADA. Более того, боевики банды официально входят в «министерство внутренних дел» ПНС. Они же владеют частной тюрьмой «Митига», в которой незаконно удерживают российских социологов из ФЗНЦ Самера Суэйфана и Максима Шугалея. Согласно докладам Совбеза ООН, террористы зачастую пытают своих узников, а некоторых и вовсе продают в рабство.

Ливийская национальная армия Халифы Хафтара с 2014 года проводит антитеррористическую операцию. В апреле военные пошли на Триполи, чтобы освободить город от террористов ПНС.

* «Аль-Каида», «Братья-мусульмане», «Исламское государство» — террористические организации, запрещены на территории России.

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Автор: Анна Манц
#турция #ливия #лна #пнс #митига

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