Ливийская национальная армия располагает данными, подтверждающими подготовку боевиками так называемого ПНС Ливии аэропорта «Митига» к приему военного транспорта Турции. Об этом заявил официальный представитель ЛНА Ахмед Аль-Месмари в беседе с «Аль-Арабия».

По его словам, Анкара перестала скрывать поддержку террористов Правительства национального согласия Ливии. Вместе с тем, антитеррористическая операция ЛНА носит не локальный, а региональный характер, заявил Аль-Месмари.

المتحدث باسم #الجيش_الليبي لـ #العربية: لدينا معلومات تؤكد تحضير مطار #معيتيقة لاستقبال آليات تركية.. ووقت المحادثات الدبلوماسية انتهي والآن وقت البندقية pic.twitter.com/EiQxPH7Zmb — العربية (@AlArabiya) December 10, 2019

Напомним, что ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил о готовности оказать военную поддержку связанному с террористами ПНС, если об этом попросит его глава Файез Саррадж.

«Что касается отправки солдат… если ПНС Ливии обратится к нам с такой просьбой, мы можем отправить туда своих военных, особенно после заключения соглашения о военной безопасности», — заявлял он.

Лига арабских государств выступила против «турецкого вторжения» в Ливию, так как не хочет возвращаться к Османской империи. Кроме этого, в ЛАГ уверены, что соглашение Анкары и ПНС позволяет террористам погрузить африканскую страну в хаос.

Ливия с 2011 года находится в расколотом состоянии. Западными территориями, в том числе столицей Триполи, управляет так называемое Правительство национального согласия, состоящее из выходцев «Аль-Каиды»*, «Братьев-мусульман»* и «Исламского государства»* (запрещены в РФ). Власть этих бандитов признают только 12 стран, состоящих в ООН.

Аэропорт «Митига» находится под контролем членов группировки RADA. Более того, боевики банды официально входят в «министерство внутренних дел» ПНС. Они же владеют частной тюрьмой «Митига», в которой незаконно удерживают российских социологов из ФЗНЦ Самера Суэйфана и Максима Шугалея. Согласно докладам Совбеза ООН, террористы зачастую пытают своих узников, а некоторых и вовсе продают в рабство.

Ливийская национальная армия Халифы Хафтара с 2014 года проводит антитеррористическую операцию. В апреле военные пошли на Триполи, чтобы освободить город от террористов ПНС.

* «Аль-Каида», «Братья-мусульмане», «Исламское государство» — террористические организации, запрещены на территории России.