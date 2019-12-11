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12:16   11 Декабря 2019
Россия

Москвичам не стоит ждать снега до 20 декабря

Москвичам не стоит ждать снега до 20 декабря

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что появления снежного покрова в Москве не стоит ждать раньше 20 декабря. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 11 декабря.

По словам метеоролога, с воскресенья в столице пойдет оттепель, потепление.

«Поэтому до 20 числа не стоит рассчитывать на снег, и снежного покрова у нас не предвидится», — сообщил Тишковец.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова заверила, что 40-градусных морозов в новогоднюю ночь в Москве не будет.

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #снег

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