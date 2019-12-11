Москвичам не стоит ждать снега до 20 декабря

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что появления снежного покрова в Москве не стоит ждать раньше 20 декабря. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 11 декабря.

По словам метеоролога, с воскресенья в столице пойдет оттепель, потепление.

«Поэтому до 20 числа не стоит рассчитывать на снег, и снежного покрова у нас не предвидится», — сообщил Тишковец.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова заверила, что 40-градусных морозов в новогоднюю ночь в Москве не будет.