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12:16   11 Декабря 2019
Россия

Эксперты сообщили об опасном тренде на рынке ипотеки в Петербурге

Эксперты сообщили об опасном тренде на рынке ипотеки в Петербурге

Петербуржцам требуется все больше денег, чтобы приобрести жилье. Реальные доходы стабильно падают на протяжении последних шести лет, а цена квадратного метра в Санкт-Петербурге остается стабильно высокой. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает РБК.

По информации СМИ, за последний год средняя сумма ипотечного кредита увеличилась на 16%, составив рекордные 3,17 миллиона рублей. При этом срок оформления кредитов также вырос до 18 лет. 

Финансовые организации в октябре 201 года оформили на 27% меньше ипотечных займов, чем за аналогичный период в прошлом году. Отмечается, что сумма выданных кредитов сократилась на 17%. В денежном эквиваленте она равняется 3,4 миллиарда рублей.

Банкам приходится идти на риск и привлекать ипотечников снижением суммы первоначального взноса. Широкое вовлечение наменее платежеспособных граждан может грозить массовыми дефолтами. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#петербург #политика #ипотека #общество

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