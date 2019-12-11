Блогер Мэддисон вступил в ЛДПР

Блогер Мэддисон (Илья Давыдов) вступил в ряды партии ЛДПР. Об этом пишет «360», ссылаясь на депутата Госдумы Василия Власова.

«Он у нас выступает экспертом в формате взаимодействия с представителями компьютерной индустрии, игровой индустрии. Это очень большая индустрия, развивающаяся во всем мире», — сказал парламентарий.

Мэддисон популярен среди видеоблогеров и молодежи. Благодаря этому он сможет помогать партии, считают в ЛДПР.

Накануне в Госдуме прошел круглый стол партии ЛДПР на тему «Современное состояние игровой индустрии в России: проблемы и перспективы». В мероприятии принял участие блогер.