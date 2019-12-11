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Путин не станет смотреть «Слугу народа», где в главной роли снялся Зеленский
Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Украинский «Миротворец» отключает серверы

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12:10   11 Декабря 2019
Россия

Блогер Мэддисон вступил в ЛДПР

Блогер Мэддисон вступил в ЛДПР

Блогер Мэддисон (Илья Давыдов) вступил в ряды партии ЛДПР. Об этом пишет «360», ссылаясь на депутата Госдумы Василия Власова.

«Он у нас выступает экспертом в формате взаимодействия с представителями компьютерной индустрии, игровой индустрии. Это очень большая индустрия, развивающаяся во всем мире», — сказал парламентарий.

Мэддисон популярен среди видеоблогеров и молодежи. Благодаря этому он сможет помогать партии, считают в ЛДПР.

Накануне в Госдуме прошел круглый стол партии ЛДПР на тему «Современное состояние игровой индустрии в России: проблемы и перспективы». В мероприятии принял участие блогер. 

«Это было очень интересное и содержательное мероприятие. Кроме всего прочего был абсолютно счастлив, что меня приняли в ряды ЛДПР. В ближайшие дни постараюсь сделать эфир на котором расскажу про все это подробнее», — заявил Мэддисон после круглого стола.

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Автор: Виктория Разумовская
#лдпр #блогер

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