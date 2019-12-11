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Huawei планирует устанавливать свою операционную систему на гаджеты с 2020 года

Huawei планирует устанавливать свою операционную систему на гаджеты с 2020 года

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11:53   11 Декабря 2019
Весь мир

Huawei планирует устанавливать свою операционную систему на гаджеты с 2020 года

Huawei планирует устанавливать свою операционную систему на гаджеты с 2020 года

Китайская компания Huawei Technologies планирует с 2020 года начать устанавливать собственную операционную систему Harmony OS на свои устройства. Такую технику будут продавать как на внутреннем рынке, так и за рубежом. 

Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу компании в среду, 11 декабря.

Первым устройством, работающим на Harmony OS, стал «умный» телевизор Honor Vision. При этом пока Huawei  не планирует устанавливать свою операционную систему на наиболее популярные продукты: смартфоны, планшеты и компьютеры. На этих устройствах будет использоваться Android.

В дальнейшем компания Планирует постепенно переходить на операционную систему Harmony OS в качестве альтернативы Android, принадлежащей американской корпорации Google. 

О запуске собственной операционной системы Huawei сообщала в мае. Тогда Минторг США внес китайскую компанию в черный список. Ей перекрыт путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#huawei

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