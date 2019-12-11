Политика ЦБ изменила отношение россиян к кредитам на Новый год 

Эксперты прогнозируют, что траты россиян в преддверии нового 2020 года будут ниже, нежели в прошлом году. По их словам, все дело в нововведениях Центрального банка России, пишет News.ru.

Согласно данным портала Zaimoteka, кредитная активность накануне Нового года увеличивается примерно на треть, ведь людям необходимо купить подарки для друзей и родных, и, главное, не забыть о себе. Соответственно, на все это необходимы деньги, поэтому они и обращаются в банки и микрофинансовые организации (МФО).

Однако впервые с 2006 года новогодние траты упали — средний чек составил чуть больше 14 тысяч рублей. Причем в эту сумму входят не только подарки, но и разнообразные мероприятия и даже праздничный стол.

«Сказывается ввод коэффициента ПДН [показателя долговой нагрузки], а также сжатие рынка МФО, для которых небольшие кредиты, привычные для россиян, стали совершенно нерентабельными», — пояснил трейдер-аналитик Геннадий Николаев в комментарии агентству.

Действительно, в этом году Центробанк ужесточил кредитную политику. Например, микрофинансовым организациям до конца года запретили начислять проценты, выплаты по которым выше займа в более чем два раза. Также все кредитные компании обязаны рассчитывать ПДН на сумму свыше десяти тысяч рублей.

Такие меры значительно сузили кредитный рынок. Однако они поспособствовали развитию кредитных карт. По словам Николаева, с января по сентябрь банки выдали более семи миллионов кредиток на общую сумму почти 320 миллиардов рублей. Годовая разница превысила десять процентов.