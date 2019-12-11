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13:08   11 Декабря 2019
Россия

Политика ЦБ изменила отношение россиян к кредитам на Новый год

Политика ЦБ изменила отношение россиян к кредитам на Новый год

Эксперты прогнозируют, что траты россиян в преддверии нового 2020 года будут ниже, нежели в прошлом году. По их словам, все дело в нововведениях Центрального банка России, пишет News.ru.

Согласно данным портала Zaimoteka, кредитная активность накануне Нового года увеличивается примерно на треть, ведь людям необходимо купить подарки для друзей и родных, и, главное, не забыть о себе. Соответственно, на все это необходимы деньги, поэтому они и обращаются в банки и микрофинансовые организации (МФО).

Однако впервые с 2006 года новогодние траты упали — средний чек составил чуть больше 14 тысяч рублей. Причем в эту сумму входят не только подарки, но и разнообразные мероприятия и даже праздничный стол.

Политика ЦБ изменила отношение россиян к кредитам на Новый год

«Сказывается ввод коэффициента ПДН [показателя долговой нагрузки], а также сжатие рынка МФО, для которых небольшие кредиты, привычные для россиян, стали совершенно нерентабельными», — пояснил трейдер-аналитик Геннадий Николаев в комментарии агентству.

Действительно, в этом году Центробанк ужесточил кредитную политику. Например, микрофинансовым организациям до конца года запретили начислять проценты, выплаты по которым выше займа в более чем два раза. Также все кредитные компании обязаны рассчитывать ПДН на сумму свыше десяти тысяч рублей.

Политика ЦБ изменила отношение россиян к кредитам на Новый год

Такие меры значительно сузили кредитный рынок. Однако они поспособствовали развитию кредитных карт. По словам Николаева, с января по сентябрь банки выдали более семи миллионов кредиток на общую сумму почти 320 миллиардов рублей. Годовая разница превысила десять процентов.

«Высокая конкуренция за клиента привела к значительному улучшению условий: грейс-период [то есть льготный период кредитования] был расширен, а крупные банки также позволили снимать с карты наличные без дополнительных комиссий», — пояснил эксперт.

Политика ЦБ изменила отношение россиян к кредитам на Новый год 

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Автор: Анна Манц
#цб рф #праздник #кредит #новый год #кредитка #мфо

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