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11:40   11 Декабря 2019
Россия

Ученые из Екатеринбурга открыли новый самоцвет на Ямале

Ученые из Екатеринбурга открыли новый самоцвет на Ямале

Сотрудники Уральского государственного горного университета (УГГУ) открыли новый самоцвет в Ямало-Ненецком автономном округе. Камень назвали «райизит» в честь массива Рай-Из, где его нашли.

Об этом сообщает пресс-служба вуза в среду, 11 декабря. Уточняется, что новый самоцвет обнаружили глава уральского центра камня УГГУ Фират Нурмухаметов, доцент кафедры минералогии, петрографии и геохимии вуза Михаил Попов и студент-минералог Дмитрий Коровин.

Камень нашли во время экспедиции в район массива Рай-Иза, на территории которого находится около 20 месторождений.

Цвет райизита варьируется от слабого розовато-серого до лавандового, блеск — от матового до стеклянного. Твердость по шкале Мооса — от 3,5 до 4,5. Это показатель чуть ниже среднего — камень можно поцарапать ножом.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#ямал #камень

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