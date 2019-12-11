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Основательница «Рив Гош» откроет новый магазин Piemaggio 12 декабря

Основательница «Рив Гош» откроет новый магазин Piemaggio 12 декабря

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11:46   11 Декабря 2019
Россия

Основательница «Рив Гош» откроет новый магазин Piemaggio 12 декабря

Основательница «Рив Гош» откроет новый магазин Piemaggio 12 декабря

Основатель компании «Рив Гош» Лариса Карбань запускает новый проект. Она откроет сеть винно-косметических магазинов Piemaggio. Об этом в среду, 11 декабря, сообщат газета «Коммерсантъ», которая получила в распоряжение приглашение на открытие сети. 

По информации СМИ, первый магазин под этим брендом откроется завтра, 12 декабря, в торговом комплексе «Пассаж», который расположен на Невском проспекте, 48.

По данным kartoteka.ru, ООО «ТД Пьемаджио» существует с 2014 года. Им владеет Лариса Карбань. В профиле компании на HeadHunter сказано, что организация производит, импортирует и продает продукцию, изготовленную на собственной винодельне в Тоскане. В прошлом году выручка компании составила 9,4 миллиона рублей, а чистая прибыль  — 1,3 миллиона рублей. 

Лариса и Павел Карбань являются основателями сети «Рив Гош». Компания является третьей по обороту косметической сетью в стране. По результатам 2018 года ее выручка оценивалась в 37 миллиардов рублей.

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Автор: Софья Белоцерковская
#петербург #проект #общество

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