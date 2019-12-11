Основатель компании «Рив Гош» Лариса Карбань запускает новый проект. Она откроет сеть винно-косметических магазинов Piemaggio. Об этом в среду, 11 декабря, сообщат газета «Коммерсантъ», которая получила в распоряжение приглашение на открытие сети.

По информации СМИ, первый магазин под этим брендом откроется завтра, 12 декабря, в торговом комплексе «Пассаж», который расположен на Невском проспекте, 48.

По данным kartoteka.ru, ООО «ТД Пьемаджио» существует с 2014 года. Им владеет Лариса Карбань. В профиле компании на HeadHunter сказано, что организация производит, импортирует и продает продукцию, изготовленную на собственной винодельне в Тоскане. В прошлом году выручка компании составила 9,4 миллиона рублей, а чистая прибыль — 1,3 миллиона рублей.

Лариса и Павел Карбань являются основателями сети «Рив Гош». Компания является третьей по обороту косметической сетью в стране. По результатам 2018 года ее выручка оценивалась в 37 миллиардов рублей.