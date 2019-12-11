Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Основательница «Рив Гош» откроет новый магазин Piemaggio 12 декабря

Основательница «Рив Гош» откроет новый магазин Piemaggio 12 декабря

 Россия может поставить Пакистану 16 самолетов SSJ100

Россия может поставить Пакистану 16 самолетов SSJ100
Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы
Huawei планирует устанавливать свою операционную систему на гаджеты с 2020 года

Huawei планирует устанавливать свою операционную систему на гаджеты с 2020 года

 Турция готова закрыть американскую авиабазу, если США введут санкции из-за С-400

Турция готова закрыть американскую авиабазу, если США введут санкции из-за С-400
Основательница «Рив Гош» откроет новый магазин Piemaggio 12 декабря

Основательница «Рив Гош» откроет новый магазин Piemaggio 12 декабря

 Россия может поставить Пакистану 16 самолетов SSJ100

Россия может поставить Пакистану 16 самолетов SSJ100
Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы
Huawei планирует устанавливать свою операционную систему на гаджеты с 2020 года

Huawei планирует устанавливать свою операционную систему на гаджеты с 2020 года

 Турция готова закрыть американскую авиабазу, если США введут санкции из-за С-400

Турция готова закрыть американскую авиабазу, если США введут санкции из-за С-400
11:44   11 Декабря 2019
Россия

Россия может поставить Пакистану 16 самолетов SSJ100

Россия может поставить Пакистану 16 самолетов SSJ100

Россия может поставить пакистанской авиакомпании Pakistan Air от 6 до 16 самолетов SSJ100. Переговоры продолжатся в январе 2020 года, отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, ведомству предстоит сначала «обсчитать маршрутную сетку», а также решить, на какой базе и при каком количестве самолетов будет самое эффективное обслуживание. Финансы позволяют рассмотреть разные варианты, заявил министр.

Мантуров добавил, что решение о поставках будет зависеть от активности сторон переговоров. За первый квартал следующего года должны быть намечены первые шаги.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#пакистан #мантуров #ssj-100

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...