Россия может поставить Пакистану 16 самолетов SSJ100

Россия может поставить пакистанской авиакомпании Pakistan Air от 6 до 16 самолетов SSJ100. Переговоры продолжатся в январе 2020 года, отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, ведомству предстоит сначала «обсчитать маршрутную сетку», а также решить, на какой базе и при каком количестве самолетов будет самое эффективное обслуживание. Финансы позволяют рассмотреть разные варианты, заявил министр.

Мантуров добавил, что решение о поставках будет зависеть от активности сторон переговоров. За первый квартал следующего года должны быть намечены первые шаги.