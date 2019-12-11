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11:37   11 Декабря 2019
Россия

Найденный в лесах Малайзии вид клещей назвали в честь Виктора Цоя

Найденный в лесах Малайзии вид клещей назвали в честь Виктора Цоя

Ранее неизвестный вид клещей нашли в подстилке лесов Малайзии назвали в честь советского музыканта Виктора Цоя. Такое решение принял исследователь из Тюменского государственного университета Сергей Ермилов, сообщили на сайте вуза 11 декабря.

Как следует из публикации, россиянин участвовал в идентификации панцирных клещей, которые были собраны научными сотрудниками братиславского Института зоологии. Он описал ранее неизвестный вид и присвоил ему название «Trachyoribates viktortsoii».

«Музыка Цоя имела для него [Ермилова] особое значение и по сей день служит звуковым фоном исследовательской работы»,  — отметили в университете.

Найденный в лесах Малайзии вид клещей назвали в честь Виктора Цоя

Его работу также опубликовали в журнале Systematic & Applied Acarology, где заметили, что известным людям посвящают песни, ставят скульптуры и тому подобное.

«Дань уважения отдают и ученые-систематики, правда, довольно оригинальным способом — придумывая обнаруженным организмам латинские названия с чьим-нибудь именем… Разным членистоногим ученые дали имена Леди Гаги, Шакиры, Анжелины Джоли и многих других известных и ярких личностей», — указано в публикации.

Стоит отметить, что Ермилов является одним из ведущих мировых специалистов по панцирным клещам. Его работы чаще всех публикуют в России.

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Автор: Анна Манц
#открытие #малайзия #цой #клещ

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