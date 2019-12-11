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Huawei планирует устанавливать свою операционную систему на гаджеты с 2020 года

 Турция готова закрыть американскую авиабазу, если США введут санкции из-за С-400

Турция готова закрыть американскую авиабазу, если США введут санкции из-за С-400
11:20   11 Декабря 2019
Весь мир

Турция готова закрыть американскую авиабазу, если США введут санкции из-за С-400

Турция готова закрыть американскую авиабазу, если США введут санкции из-за С-400

Турция может закрыть авиабазу Инджирлик для американских военных, если Штаты введут против Анкары санкции из-за покупки российских С-400. Об этом в среду, 11 декабря, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы оценим самый плохой сценарий и примем решение. Если США против Турции введут санкции, то на повестку дня может выйти вопрос по базам «Инджирлик» и «Кюреджик», — сказал министр. 

На базе «Кюреджик» на юго-востоке республики находятся элементы европейской системы ПРО. Станция была оборудована здесь в 2012 году. Ее работу обеспечивают военнослужащие ВС США. Они же используют базу «Инджирлик» на юге страны.

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Автор: Виктория Разумовская
#турция #чавушоглу #с-400

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