Турция готова закрыть американскую авиабазу, если США введут санкции из-за С-400

Турция может закрыть авиабазу Инджирлик для американских военных, если Штаты введут против Анкары санкции из-за покупки российских С-400. Об этом в среду, 11 декабря, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы оценим самый плохой сценарий и примем решение. Если США против Турции введут санкции, то на повестку дня может выйти вопрос по базам «Инджирлик» и «Кюреджик», — сказал министр.

На базе «Кюреджик» на юго-востоке республики находятся элементы европейской системы ПРО. Станция была оборудована здесь в 2012 году. Ее работу обеспечивают военнослужащие ВС США. Они же используют базу «Инджирлик» на юге страны.