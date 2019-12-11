В ГИБДД рассказали о снижении числа аварий и смертей на дорогах

Заместитель начальника Госавтоинспекции России Олег Понарьин рассказал о статистике дорожно-транспортных происшествий. Он выступил на пресс-конференции 11 декабря.

«В настоящее время, буквально на сегодняшний день, в нашей стране зафиксировано чуть больше 152 тысяч ДТП. Это на 3,2 процента ниже, чем за аналогичный период прошлого года», — указал он.

В этих авариях травмы получили 195 тысяч людей. Если сравнивать с показателями прошлого года, то снижение составляет два с половиной процента. Наибольший спад наблюдается в смертности — восемь процентов. В этом году из-за дорожно-транспортных происшествий ушли из жизни 15,6 тысячи человек.