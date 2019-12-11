Строительная компания в США потратила более 10 миллионов долларов на премии

Строительная компания в США потратила около 10 миллионов долларов на бонусные выплаты своим работникам в знак благодарности за выслугу лет. Об этом в среду, 11 декабря, сообщила телекомпания CNN.

Коллективу фирмы сделали сюрприз на ежегодной вечеринке. Перед началом мероприятия каждому из 198 работников руководство выдало конверт. Никто не догадывался, что находилось внутри.

«Когда я открыла конверт, я не поверила своим глазам», — сообщила одна из сотрудниц.

В каждом конверте лежал чек, размер которого зависел от количества отработанных в компании лет. Начинающим сотрудникам в качестве подарка выделили не менее 100 тысяч долларов. Самый опытный работник получил 270 тысяч долларов.

Как сообщает CNN, начальство компании решило отблагодарить сотрудников за упорный труд, благодаря которому удалось достичь цель по строительству недвижимости общей площадью более 20 миллионов квадратных футов. Руководство фирмы заявило, что не хотело «размениваться по мелочам».