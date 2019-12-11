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Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы
Huawei планирует устанавливать свою операционную систему на гаджеты с 2020 года

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11:11   11 Декабря 2019
Россия

Российские боксеры не поедут на Олимпиаду без флага и гимна

Российские боксеры не поедут на Олимпиаду без флага и гимна

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без национального флага. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря Федерации бокса РФ Умара Кремлева.

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрил рекомендацию комитета по соответствию лишить российских спортсменов права участвовать в международных соревнованиях и чемпионатах на четыре года под российским флагом.

Спортсмены из России смогут выступать под нейтральным флагом и без гимна РФ.

«Без этого нет смысла в участии», — уверен Кремлев.

Ранее сообщалось, что РФ подаст заявку на проведение чемпионата Европы по боксу 2021 года в Челябинске и Кубка мира в 2020 году.  

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Автор: Арсений Аскольский
#бокс #wada

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