Российские боксеры не поедут на Олимпиаду без флага и гимна

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без национального флага. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря Федерации бокса РФ Умара Кремлева.

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрил рекомендацию комитета по соответствию лишить российских спортсменов права участвовать в международных соревнованиях и чемпионатах на четыре года под российским флагом.

Спортсмены из России смогут выступать под нейтральным флагом и без гимна РФ.

«Без этого нет смысла в участии», — уверен Кремлев.

Ранее сообщалось, что РФ подаст заявку на проведение чемпионата Европы по боксу 2021 года в Челябинске и Кубка мира в 2020 году.