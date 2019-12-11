Меркель признала победу Путина на парижском саммите в «нормандском формате»

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала российского лидера Владимира Путина победителем после окончания саммита в «нормандском формате». Об этом в среду, 11 декабря, сообщает газета «Коммерсантъ».

По информации СМИ, Меркель произнесла эту фразу, когда главы государств направлялись на совместную пресс-конференцию.

«Сегодня ты победитель», — цитирует газета слова канцлера Германии.

При этом корреспондент, услышавший это, заявил, что Меркель сделала это «без особой радости».

Лидеры РФ, Украины, Франции и канцлер ФРГ провели переговоры в рамках встречи в «нормандском формате». Они прошли в Париже 9 декабря в Елисейском дворце и продолжались почти шесть часов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал результаты саммита в Париже. Он заявил, что Украина в ходе мероприятия проявила слабость.