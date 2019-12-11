Жертвами стрельбы в кошерном магазине в Нью-Джерси стали шесть человек

Шесть человек стали жертвами стрельбы, произошедшей в Нью-Джерси в США. По данным Sky News, двое вооруженных мужчин открыли огонь в супермаркете кошерных продуктов.

Телеканал не исключает, что произошедшее могло быть атакой на евреев. Мужчины застрелили троих человек, по меньшей мере двое из которых были представителями местной общины хасидов. Ранее преступники застрелили полицейского Джозефа Силса.

Перестрелка с прибывшей на место полицией длилась около четырех часов. Обоих нападавших удалось ликвидировать, трое полицейских получили ранения.

Причины нападения выясняются. Полиция на ближайшие недели усилит патрули вблизи синагог и других еврейских учреждений

Ранее в генконсульстве России в Нью-Йорке заявили, что среди пострадавших при стрельбе в Джерси-Сити нет российских граждан.