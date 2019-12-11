Кадры стрельбы ракетами «Калибр» в Черном море опубликовали в Сети

Военнослужащие Военно-морского флота России успешно поразили мишень крылатой ракетой «Калибр». Телеканал «Звезда» опубликовал видео учений 11 декабря.

Пуск производился с фрегата «Адмирал Эссен» в Черном море. Цель находилась на береговом полигоне на расстоянии свыше 250 километров. Отмечается, что вооружение преодолело этот отрезок всего за 137 секунд или две минуты и 17 секунд.

«Сверхзвуковые истребители сопровождали «Калибр», а попадание зафиксировали с помощью беспилотников», — добавили в публикации.

Таким образом, моряки отработали алгоритм действий по уничтожению вражеского надводного корабля, а также электронные пуски.

При разработке ракеты «Калибр» предназначались для многоцелевых атомных подлодок «Ясень». Однако позже из распространили на другие проекты подводных лодок и надводные судна. Дальность вооружения достигает двух с половиной тысяч километров.