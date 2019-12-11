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10:37   11 Декабря 2019
Россия

Мужчина, напавший с электрошокером на Памфилову, оказался психически больным

Мужчина, напавший с электрошокером на Памфилову, оказался психически больным

СК расследовал дело о нападении на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой. По данным экспертизы, нападавший был психически болен. Об этом в среду, 11 декабря, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. 

Выяснилось, что на дом главы ЦИК напал Ахад Карабалев. Он на протяжении пяти лет находился на территории России без постоянного места жительства и источника дохода. Злоумышленник пробрался в дом Памфиловой, чтобы украсть деньги и драгоценности. 

«Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, Карабалаев на момент совершения инкриминируемого деяния страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — сказала Петренко.

Отмечается, что уголовное дело передано в Генпрокуратуру. Затем дело передадут в суд для применения принудительной меры медицинского характера. 

Неизвестный в сентябре проник в дом главы ЦИК и ударил ее электрошокером. СК возбудило уголовное дело о разбойном нападении, совершенном с незаконным проникновением в ее жилище. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #ск рф #уголовное дело #политика #памфилова #общество

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