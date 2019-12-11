«Молочку» с растительными жирами могут переименовать
Новые названия могу появиться в России для молочных продуктов, которые содержат растительные жиры. Такие изменения обсуждаются в техническом комитете при Росстандарте, пишут «Известия».
Эксперты считают, что соответствующая мера позволит покупателям различать натуральную молочную продукцию от молокосодержащей.
Сейчас технический регламент ЕАЭС о безопасности молока разрешает производителям заменять до половины жировой базы растительными компонентами — кокосовым, пальмовым и другими маслами. Производители выступают за то, чтобы исключить такую продукцию из техрегламента.