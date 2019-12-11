Более 40 автомобилей столкнулись в пригороде Владивостока из-за непогоды
Массовое ДТП с участием 48 машин произошло во Владивостоке из-за снегопада. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МВД.
Отмечается, что авария случилась на трассе Хабаровск — Владивосток — поселов Новый — Де-Фриз. По информации СМИ, в ДТП столкнулись 48 автомобилей. В результате инцидента пострадали семь человек.
Движение на участке дороги, где случилась авария, временно ограничено, сообщил источник агентства. Представители ГИБДД контролируют ситуацию и оказывают помощь водителям.
❗ Под Владивостоком 18 машин попали в снежное ДТП. Авария случилась на трасса Де-Фриз — Седанка рядом с поселком Шмидтовка.#Зима #ДТП #Владивосток pic.twitter.com/n9RCR0IPlX— Пятый канал Новости (@5tv) December 11, 2019