Более 40 автомобилей столкнулись в пригороде Владивостока из-за непогоды

Массовое ДТП с участием 48 машин произошло во Владивостоке из-за снегопада. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МВД.

Отмечается, что авария случилась на трассе Хабаровск — Владивосток — поселов Новый — Де-Фриз. По информации СМИ, в ДТП столкнулись 48 автомобилей. В результате инцидента пострадали семь человек.

Движение на участке дороги, где случилась авария, временно ограничено, сообщил источник агентства. Представители ГИБДД контролируют ситуацию и оказывают помощь водителям.