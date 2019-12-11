Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
«Молочку» с растительными жирами могут переименовать

«Молочку» с растительными жирами могут переименовать

Более 40 автомобилей столкнулись в пригороде Владивостока из-за непогоды

Более 40 автомобилей столкнулись в пригороде Владивостока из-за непогоды
Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы
РФ и США должны выработать новые рамки стратегической безопасности — Помпео

РФ и США должны выработать новые рамки стратегической безопасности — Помпео

 МИД РФ прокомментировал реакцию адвоката Уилана на заявления Лаврова

МИД РФ прокомментировал реакцию адвоката Уилана на заявления Лаврова
«Молочку» с растительными жирами могут переименовать

«Молочку» с растительными жирами могут переименовать

Более 40 автомобилей столкнулись в пригороде Владивостока из-за непогоды

Более 40 автомобилей столкнулись в пригороде Владивостока из-за непогоды
Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы
РФ и США должны выработать новые рамки стратегической безопасности — Помпео

РФ и США должны выработать новые рамки стратегической безопасности — Помпео

 МИД РФ прокомментировал реакцию адвоката Уилана на заявления Лаврова

МИД РФ прокомментировал реакцию адвоката Уилана на заявления Лаврова
10:22   11 Декабря 2019
Россия

Более 40 автомобилей столкнулись в пригороде Владивостока из-за непогоды

Более 40 автомобилей столкнулись в пригороде Владивостока из-за непогоды

Массовое ДТП с участием 48 машин произошло во Владивостоке из-за снегопада. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МВД.

Отмечается, что авария случилась на трассе Хабаровск — Владивосток — поселов Новый — Де-Фриз. По информации СМИ, в ДТП столкнулись 48 автомобилей. В результате инцидента пострадали семь человек. 

Движение на участке дороги, где случилась авария, временно ограничено, сообщил источник агентства. Представители ГИБДД контролируют ситуацию и оказывают помощь водителям.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #дтп #владивосток #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...