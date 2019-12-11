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9:58   11 Декабря 2019
Россия

В Госдуме предложили отчислять кадетов и суворовцев за нарушение дисциплины

В Госдуме предложили отчислять кадетов и суворовцев за нарушение дисциплины

Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил разрешить руководству суворовских, нахимовских, кадетских училищ, а также пансионов отчислять несовершеннолетних учащихся за регулярное нарушение дисциплины. Об этом в среду, 11 декабря, пишет «Парламентская газета»

Нынешнее законодательство запрещает учебным заведениям отчислять нерадивых воспитанников даже при многократном совершении ими дисциплинарных проступков. По мнению Хинштейна, подобная ситуация плохо сказывается на образовательно-воспитательном процессе и негативно влияет на других учеников. 

Депутаты разработали законопроект, согласно которому Минобороны, МВД, Росгвардию и СКР наделят праву самостоятельно определять порядок применения к обучающимся дисциплинарных взысканий по согласованию с Минпросвещения. Крайней мерой предусматривается отчисление ученика, который не достиг 15-ти лет.

Подобная мера не нарушает конституционное право граждан на образование, ведь лицам, которых отчислили из кадетских училищ, можно продолжить обучение в школах общего профиля, говорится в пояснительной записке.

Законопроект также предполагает наделить детей бывших и действующих сотрудников полиции и национальной гвардии, которые отработали 20 и более лет, преимущественным правом зачисления в высшие учебные заведения, которые находятся в ведении МВД РФ и Росгвардии. Кроме этого, предлагается зачислять в такие вузы без экзаменов детей погибших или умерших сотруждников органов МВД, Росгвардии, прокуратуры или СК.

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Автор: Софья Белоцерковская

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