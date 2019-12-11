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9:37   11 Декабря 2019
Россия

Следующий раунд переговоров в «астанинском» формате пройдет в марте 2020 года

Следующий раунд переговоров в «астанинском» формате пройдет в марте 2020 года

Новый раунд переговоров по ситуации в САР в «астанинском» формате может пройти в марте 2020 года. Об этом сообщает 11 декабря РИА Новости со ссылкой на источник в одной из делегации встречи в Нур-Султане. 

«Предварительно в марте», — ответил источник на вопрос о дате следующих переговоров России, Турции и Ирана по Сирии.

Кризис в Сирии продолжается с 2011 года, когда начался вооруженный конфликт. С 2017 года в Нур-Султане ведутся переговоры, которые известны как «астанинский формат». В январе прошлого года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, во время которого впервые с начала конфликта удалось собрать на одной переговорной площадке большой состав участников. По результатам конгресса было решено создать конституционный комитет, который работает в Женеве. Главная задача ведомства заключается в подготовке конституционной реформы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #турция #ирак #политика #казахстан #общество #астанинский формат #астанинский переговорный процесс

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