Аэропорт Симферополя отложил девять рейсов из-за тумана, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Как отметили в аэропорту, отложено девять рейсов, отменен один. Причиной стал густой туман, который мешает пилотам. Самолеты отправлены на запасные аэродромы в Анапу и Сочи, после улучшения погоды пассажиров доставят в Крым.

Синоптики отмечают, что туман рассеется во второй половине дня.

К слову, в среду, 11 декабря, синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья пасмурную погоду и небольшой дождь.