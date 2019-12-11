Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
«Молочку» с растительными жирами могут переименовать

«Молочку» с растительными жирами могут переименовать

Более 40 автомобилей столкнулись в пригороде Владивостока из-за непогоды

Более 40 автомобилей столкнулись в пригороде Владивостока из-за непогоды
Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы
РФ и США должны выработать новые рамки стратегической безопасности — Помпео

РФ и США должны выработать новые рамки стратегической безопасности — Помпео

 МИД РФ прокомментировал реакцию адвоката Уилана на заявления Лаврова

МИД РФ прокомментировал реакцию адвоката Уилана на заявления Лаврова
«Молочку» с растительными жирами могут переименовать

«Молочку» с растительными жирами могут переименовать

Более 40 автомобилей столкнулись в пригороде Владивостока из-за непогоды

Более 40 автомобилей столкнулись в пригороде Владивостока из-за непогоды
Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы
РФ и США должны выработать новые рамки стратегической безопасности — Помпео

РФ и США должны выработать новые рамки стратегической безопасности — Помпео

 МИД РФ прокомментировал реакцию адвоката Уилана на заявления Лаврова

МИД РФ прокомментировал реакцию адвоката Уилана на заявления Лаврова
9:28   11 Декабря 2019
Россия

Аэропорт Симферополя отложил девять рейсов из-за тумана

Аэропорт Симферополя отложил девять рейсов из-за тумана

Аэропорт Симферополя отложил девять рейсов из-за тумана, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Как отметили в аэропорту, отложено девять рейсов, отменен один. Причиной стал густой туман, который мешает пилотам. Самолеты отправлены на запасные аэродромы в Анапу и Сочи, после улучшения погоды пассажиров доставят в Крым.

Синоптики отмечают, что туман рассеется во второй половине дня.

К слову, в среду, 11 декабря, синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья пасмурную погоду и небольшой дождь.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #крым #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...