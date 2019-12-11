Москвичей ожидает облачная погода с небольшими осадками

Ведущий специалист центра «Фобос» Елены Волосюк заявила, что Москву в среду ждут слабый ветер и скользкие дороги. Об этом 11 декабря сообщает РИА Новости.

«Вечером на дорогах станет скользко. Ветер будет дуть на север со скоростью 3-8 метров в секунду, атмосферное давление повысится до 752 миллиметров ртутного столба. Это немного выше нормы», – сказала Волосюк.

Москвичей в первую половину дня ожидает облачная погода с небольшими кратковременными осадками. Это связано с тем, что сегодня мимо столичного региона пройдет холодный атмосферный фронт.

По словам специалиста, наибольшая температура ожидается в пределах 1-3 градусов и придется только на первую половину дня.

При этом в послеполуденные часы погода начнет постепенно улучшаться. Вечером облака начнут проясняться, а температура воздуха упадет до нуля, а затем до минус двух градусов.