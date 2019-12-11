Звания Героев РФ присваиваются гражданам страны, невзирая на их национальность — Путин

Звания Героев РФ присваиваются гражданам страны, невзирая на их национальность. Об этом Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета по правам человека во вторник, 10 декабря.

На заседании режиссер Александр Сокуров отметил, что статус Героя России нужно переосмыслить. Член СПЧ был возмущен тем, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят звание Героя РФ вместе с воевавшими представителями кавказских республик.

По словам Владимира Путина, если кто-то встал на сторону России вне зависимости от национальности и служебного положения, защищает нашу страну и готов отдать за нее жизнь, этот человек достоин почетного звания. Президент сказал, что если кто-то начинает нарушать законы РФ и мешать людям жить, создает им проблемы и неудобства, то к ним нужно применить определенные меры, тоже вне зависимости от национальности и служебного положения.

Также в ходе заседания Владимир Путин отметил, что статус премий за благотворительность и правозащиту приравняли к Госпремиям РФ.