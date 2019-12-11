Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
«Молочку» с растительными жирами могут переименовать

«Молочку» с растительными жирами могут переименовать

Более 40 автомобилей столкнулись в пригороде Владивостока из-за непогоды

Более 40 автомобилей столкнулись в пригороде Владивостока из-за непогоды
Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы
РФ и США должны выработать новые рамки стратегической безопасности — Помпео

РФ и США должны выработать новые рамки стратегической безопасности — Помпео

 МИД РФ прокомментировал реакцию адвоката Уилана на заявления Лаврова

МИД РФ прокомментировал реакцию адвоката Уилана на заявления Лаврова
«Молочку» с растительными жирами могут переименовать

«Молочку» с растительными жирами могут переименовать

Более 40 автомобилей столкнулись в пригороде Владивостока из-за непогоды

Более 40 автомобилей столкнулись в пригороде Владивостока из-за непогоды
Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы
РФ и США должны выработать новые рамки стратегической безопасности — Помпео

РФ и США должны выработать новые рамки стратегической безопасности — Помпео

 МИД РФ прокомментировал реакцию адвоката Уилана на заявления Лаврова

МИД РФ прокомментировал реакцию адвоката Уилана на заявления Лаврова
9:16   11 Декабря 2019
Россия

Звания Героев РФ присваиваются гражданам страны, невзирая на их национальность — Путин

Звания Героев РФ присваиваются гражданам страны, невзирая на их национальность — Путин

Звания Героев РФ присваиваются гражданам страны, невзирая на их национальность. Об этом Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета по правам человека во вторник, 10 декабря.

На заседании режиссер Александр Сокуров отметил, что статус Героя России нужно переосмыслить. Член СПЧ был возмущен тем, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят звание Героя РФ вместе с воевавшими представителями кавказских республик.

По словам Владимира Путина, если кто-то встал на сторону России вне зависимости от национальности и служебного положения, защищает нашу страну и готов отдать за нее жизнь, этот человек достоин почетного звания. Президент сказал, что если кто-то начинает нарушать законы РФ и мешать людям жить, создает им проблемы и неудобства, то к ним нужно применить определенные меры, тоже вне зависимости от национальности и служебного положения.

Также в ходе заседания Владимир Путин отметил, что статус премий за благотворительность и правозащиту приравняли к Госпремиям РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #герой россии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...