РФ и США должны выработать новые рамки стратегической безопасности — Помпео

Россия и США должны выработать новые рамки стратегической безопасности, об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По словам Помпео, Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен давно, с тех пор многое поменялось у всех стран, в том числе в России и США. Американский госсекретарь отметил, что стратегическую нестабильность могут создать не только системы вооружений, но и различные бомбардировщики и ракеты, а также подлодки.

Как отметил Майк Помпео, США считает, что диалог в этом направлении нужно расширять не только за счет подключения Китая к этой теме, но и в плане охвата всего спектра инструментов силы. Госсекретарь США выразил надежду, что эта цель является одной из главных не только для США, но и для других государств, в том числе для России. Представитель Соединенных Штатов сообщил, что надеется на достижение прогресса сообща.