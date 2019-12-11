Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Снегопад стал причиной массовой аварии во Владивостоке, пострадали шесть человек

Снегопад стал причиной массовой аварии во Владивостоке, пострадали шесть человек

 Подросток погиб, пытаясь пробраться в грузовую часть железнодорожной станции в Красноярске

Подросток погиб, пытаясь пробраться в грузовую часть железнодорожной станции в Красноярске
Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы
РФ и США должны выработать новые рамки стратегической безопасности — Помпео

РФ и США должны выработать новые рамки стратегической безопасности — Помпео

 МИД РФ прокомментировал реакцию адвоката Уилана на заявления Лаврова

МИД РФ прокомментировал реакцию адвоката Уилана на заявления Лаврова
Снегопад стал причиной массовой аварии во Владивостоке, пострадали шесть человек

Снегопад стал причиной массовой аварии во Владивостоке, пострадали шесть человек

 Подросток погиб, пытаясь пробраться в грузовую часть железнодорожной станции в Красноярске

Подросток погиб, пытаясь пробраться в грузовую часть железнодорожной станции в Красноярске
Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене

Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы
РФ и США должны выработать новые рамки стратегической безопасности — Помпео

РФ и США должны выработать новые рамки стратегической безопасности — Помпео

 МИД РФ прокомментировал реакцию адвоката Уилана на заявления Лаврова

МИД РФ прокомментировал реакцию адвоката Уилана на заявления Лаврова
8:26   11 Декабря 2019
Россия

Снегопад стал причиной массовой аварии во Владивостоке, пострадали шесть человек

Снегопад стал причиной массовой аварии во Владивостоке, пострадали шесть человек

Снегопад стал причиной массовой аварии во Владивостоке, пострадали шесть человек, об этом сообщает региональная ГИБДД.

Авария случилась утром в среду, 11 декабря, на трассе поселок Новый — Де-Фриз перед Владивостоком. Сильный снегопад стал причиной столкновения 18 автомобилей, но точное их количество до сих пор устанавливается. Из-за ДТП пришлось перекрыть часть трассы, автомобили отправили по объездной дороге через поселок Вольно-Надеждинское.

За помощью медиков обратились шесть человек, всех госпитализировали, отмечает РИА Новости. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

Накануне стало известно, что в аварии погибла глава Черноморского района Крыма Людмила Глушко.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #авария #дтп #владивосток #чп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...