Снегопад стал причиной массовой аварии во Владивостоке, пострадали шесть человек, об этом сообщает региональная ГИБДД.

Авария случилась утром в среду, 11 декабря, на трассе поселок Новый — Де-Фриз перед Владивостоком. Сильный снегопад стал причиной столкновения 18 автомобилей, но точное их количество до сих пор устанавливается. Из-за ДТП пришлось перекрыть часть трассы, автомобили отправили по объездной дороге через поселок Вольно-Надеждинское.

За помощью медиков обратились шесть человек, всех госпитализировали, отмечает РИА Новости. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

Накануне стало известно, что в аварии погибла глава Черноморского района Крыма Людмила Глушко.