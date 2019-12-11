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Подросток погиб, пытаясь пробраться в грузовую часть железнодорожной станции в Красноярске
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8:09   11 Декабря 2019
Россия

Подросток погиб, пытаясь пробраться в грузовую часть железнодорожной станции в Красноярске

Подросток погиб, пытаясь пробраться в грузовую часть железнодорожной станции в Красноярске

Подросток погиб, пытаясь пробраться в грузовую часть железнодорожной станции в Красноярске. Как сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги, трагедия произошла на станции Злобино.

Как отметили в КрасЖД, группа подростков пыталась попасть в грузовую часть станции, но их увидели охранники. 14-летнему подростку удалось забраться на вагон-рефрижератор. Мальчик получил удар током и погиб на месте.

К месту ЧП приехали следователи, полиция и скорая, ведется проверка. На станции отметили, что у них везде размещены предупреждающие плакаты и баннеры о том, что на участке очень опасно. Движение поездов из-за случившегося из графика не выбилось.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #чп #красноярск

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