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 МИД РФ прокомментировал реакцию адвоката Уилана на заявления Лаврова

МИД РФ прокомментировал реакцию адвоката Уилана на заявления Лаврова
Снегопад стал причиной массовой аварии во Владивостоке, пострадали шесть человек

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 Подросток погиб, пытаясь пробраться в грузовую часть железнодорожной станции в Красноярске

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 МИД РФ прокомментировал реакцию адвоката Уилана на заявления Лаврова

МИД РФ прокомментировал реакцию адвоката Уилана на заявления Лаврова
7:49   11 Декабря 2019
Весь мир

МИД РФ прокомментировал реакцию адвоката Уилана на заявления Лаврова

МИД РФ прокомментировал реакцию адвоката Уилана на заявления Лаврова

Российский МИД прокомментировал заявления адвоката обвиняемого в в шпионаже американца Пола Уилана, который усомнился в утверждениях министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об угрозах сотрудникам ФСИН со стороны американца.

Ранее Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с американским госсекретарем Майком Помпео заявил, что Уилан допускает «аррогантные (высокомерные) высказывания», чтобы создать образ мученика, ведет себя вызывающе и угрожает сотрудникам ФСИН просверлить им голову дрелью.

Позже адвокат подзащитного заявил, что сомневается, что все происходило именно так, как сказал Лавров. В частности, защитник заявил, Уилану якобы негде взять дрель.

МИД РФ на своей странице в Facebook сообщил, что адвокатам Уилана ничего не известно о подзащитном,  что говорит о том, что они ему не помогают. Отмечается, что на столе у следователя есть специальная дрель для прошивки документов, которую Уилан и хотел использовать не по назначению.

Также в российском МИД задаются вопросом, что сделали бы в американской тюрьме, если бы заключенный высказывал бы такие угрозы.

О задержании Уилана в российской столице ФСБ сообщила в конце прошлого года. Отмечалось, что уроженца Канады схватили во время шпионской акции. У задержанного также есть гражданства других стран, в том числе - США.

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Автор: Олег Королев
#шпионаж #уилан

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