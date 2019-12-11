Чижов предрек отношениям России и Евросоюза «новое начало»

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы отношения между Москвой и Брюсселем возродятся.

С 1 декабря в к работе притсупил новый состав руководства ЕК. По его словам, во время начавшегося десять дней назад институционального цикла ЕС можно увидеть «новое начало» в отношениях между ЕС и РФ, которые с учетом пережитого сторонами опыта будут мудрыми, взаимоуважительными и зрелыми.

Дипломат отметил, что нынешние отношения РФ и ЕС нельзя назвать нормальными, но сильнее всего их отравляют антироссийские санкции, введенные ЕС в марте 2014 года и с тех пор неоднократно расширявшиеся. По его словам, сейчас простаивают многие механизмы сотрудничества между Москвой и Брюсселем.

Чижов подчеркнул, что РФ и ЕС по прежнему зависят друг от друга. По его словам, несмотря на спад в отношениях, на долю ЕС приходится почти половина товарооборота России, а европейский бизнес продолжает инвестировать в ее экономику. Также он отметил, что россияне бьют рекорды по получению шенгенских виз, продолжается реализация многочисленных совместных проектов науке, культуре и образовании, развивается приграничное сотрудничество.

По словам постпреда, Брюссель постепенно осознает, что «друг без друга» России и Европе жить и развиваться непросто, если вообще возможно.