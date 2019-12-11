Юристы отказываются защищать Украину на слушаниях по инциденту в Керченском проливе

Юристы не намерены защищать Украину на слушаниях в рамках международного общественного трибунала по провокации украинских военных в Керченском проливе. Об этом сообщил представитель Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ, председатель админсовета Международной ассоциации «Таврида» Молохов ранее заявил, что республика созовет международный общественный трибунал по провокации украинских кораблей в Керченском проливе.

Он сообщил РИА «Новости», что организаторы общественного трибунала столкнулись с неожиданной трудностью - никто из юристов, известных своими симпатиями к Киеву, не согласился защищать украинские власти на публичных слушаниях, которые пройдут весной.

Молохов отметил, что среди отказавшихся от участия «даже за деньги» - адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков.

Дипломат отметил, что это может свидетельствовать о том, что оправдать провокационные действия киевских властей перед лицом независимого суда общественности, состоящего из авторитетных представителей Запада и других стран мира, практически нереально.